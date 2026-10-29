https://news.day.az/world/1870611.html Обрушение скалы в Каппадокии: есть пострадавшие В популярном туристическом районе Каппадокия в турецкой провинции Невшехир обрушилось одно из природных скальных образований, созданных многовековой эрозией вулканических пород, более известное, как "Камины фей".

Обрушение скалы в Каппадокии: есть пострадавшие

В мире, 29 октября 2026 17:39 (UTC +04:00) 330
Обрушение скалы в Каппадокии:

В популярном туристическом районе Каппадокия в турецкой провинции Невшехир обрушилось одно из природных скальных образований, созданных многовековой эрозией вулканических пород, более известное, как "Камины фей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате инцидента в музее под открытым небом в местечке Гереме есть пострадавшие.

На место инцидента направлены бригады спасателей и медиков.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать проливные дожди.

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