Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО

27 и 28 октября во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики состоялись 31-е первенство Азербайджана по акробатической гимнастике и 10-е первенство Азербайджана по аэробной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, гимнасты, представлявшие различные спортивные клубы страны, соревновались в разных возрастных категориях и программах, демонстрируя свои способности и мастерство.

Во второй день соревнований состоялись выступления по акробатической гимнастике в возрастных категориях "младшие", "дети" и "юниоры". Гимнасты соревновались в женских парах, женских группах и смешанных парах, выполняя балансовые и темповые упражнения. Участники представили запоминающиеся выступления, отличавшиеся сложными акробатическими элементами, синхронностью движений и слаженным взаимодействием между членами команд.

Во второй половине дня продолжились соревнования по аэробной гимнастике. В возрастных категориях "дети", "юниоры" и "молодежь" гимнасты выступали в программах троек, смешанных пар и групп. В своих выступлениях, насыщенных динамичными движениями, высоким темпом и ритмичными композициями, участники продемонстрировали физическую подготовку, гибкость и точность движений.

По завершении соревнований по обоим видам гимнастики состоялись церемонии награждения. Гимнасты, отличившиеся в различных возрастных категориях и программах, были награждены медалями и дипломами.

Таким образом, двухдневные первенства Азербайджана отличились интересной спортивной борьбой и запоминающимися выступлениями.