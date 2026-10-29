Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицирует Договор о вечной дружбе и Соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

Так, законопроекты об утверждении "Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан" и "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения" были обсуждены на заседании комитета и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании.