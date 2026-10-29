Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО

Молодой актер Эльдар Искендеров, внук легендарного актера и режиссера, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова, уверенно заявляет о себе в мировом кинематографе. После окончания Колледжа искусств и дизайна Саванны (Savannah College of Art and Design, SCAD) в 2024 году он начал профессиональную актерскую карьеру и уже успел поработать с известными представителями киноиндустрии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend Life.

Эльдар Искендеров вырос в Нидерландах и Бельгии, в семье дипломата. Получив образование в США, он приступил к реализации своей главной творческой цели - построению карьеры в кино. Одним из значимых проектов в его фильмографии стала картина "Дебют", снятая известным актером и режиссером Джесси Айзенбергом. Продюсером проекта выступила обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун.

В фильме Эльдар исполнил одну из второстепенных ролей - помощника героини Моны, которую сыграла известная американская актриса Джулианна Мур, также обладательница премии Американской киноакадемии.

Мировая премьера картины состоялась в начале октября. Фильм был представлен на международных кинофестивалях, в том числе в Цюрихе, Варшаве, Риме, Лондоне, Мадриде и Монреале, и привлек внимание зрителей и профессионального сообщества. Работа актерского ансамбля получила положительные отклики, а исполнение Эльдара было тепло встречено публикой.

Особенно значимым событием для молодого актера стало участие в фестивале в американском городе Саванна. Спустя всего два года после окончания SCAD Эльдар был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. Там ему выпала честь вручить награду Джулианне Мур, своей партнерше по фильму.

Во время церемонии актриса тепло отозвалась о молодом коллеге, подчеркнув его талант и профессиональные качества.

"Я была счастлива работать с Эльдаром - талантливым, зрелым, умным человеком и актером", - отметила Джулианна Мур, поблагодарив SCAD за подготовку такого одаренного выпускника.

Еще одним важным этапом в карьере Искендерова стала американская комедийная драма Club Kid (Тусовщик), в которой он исполнил одну из ключевых ролей.

Фильм стал одной из заметных сенсаций 79-го Каннского кинофестиваля 2026 года. Картина была представлена в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard), вызвав большой интерес критиков и дистрибьюторов. Club Kid также был номинирован на премии Caméra d'Or и Queer Palm.

Участие в столь заметном международном кинопроекте стало еще одним важным шагом в профессиональном становлении молодого актера. Его работу высоко оценили в прессе, а фильм получил положительный отклик зрителей.

В настоящее время Эльдар Искендеров готовится к работе над новым кинопроектом Reenactment, в котором заявлено участие звезд мирового масштаба - обладателя премии "Оскар" Бенисио дель Торо, а также известных актрис Кэмерон Диас и Аны де Армас. Предстоящая работа открывает перед молодым актером новые перспективы и возможность продолжить сотрудничество с признанными мастерами кино.

Для Эльдара Искендерова актерское мастерство - не только профессия, но и часть семейной истории. Он является внуком Шахмара Алекперова (1943-1992) - видного азербайджанского актера и режиссера, оставившего заметный след в национальном искусстве. Продолжая творческую линию своей семьи, Эльдар строит собственный путь в международной киноиндустрии.

Несмотря на то, что его профессиональная карьера началась сравнительно недавно, участие в международных проектах и сотрудничество с известными актерами уже привлекают внимание к молодому исполнителю. Впереди у него новые съемки, роли и возможности заявить о себе на мировой сцене.

История Эльдара Искендерова - пример того, как талант, образование и настойчивость помогают молодому актеру азербайджанского происхождения находить свое место в международном кинематографе.