Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека?

Согласно статье 145.1.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, в случае смерти лица, в отношении которого было вынесено решение по делу об административном правонарушении, либо признания его умершим в установленном законом порядке судья или уполномоченный орган (должностное лицо), вынесший решение о применении административного взыскания, прекращает его исполнение. Таким образом, после смерти человека все его обязательства по уплате административных штрафов перед государством утрачивают юридическую силу.

Как передает Day.Az, поскольку административные штрафы носят индивидуальный характер и связаны с личной ответственностью, они применяются исключительно к лицу, совершившему правонарушение, и не могут быть переложены на других. После смерти человека соответствующий государственный орган, вынесший постановление о штрафе, официально принимает решение о прекращении его исполнения. Наследники обязаны погашать гражданско-правовые обязательства умершего (кредиты, налоги и другие личные долги) только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При этом они не несут ответственности за уплату административных штрафов, в том числе за нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, административные штрафы умершего аннулируются, и требовать их уплаты от наследников нельзя.

Насими Алескерли