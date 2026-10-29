https://news.day.az/economy/1870532.html Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли Новые меры поддержки позволят укрепить ИКТ-сектор Азербайджана и увеличить его экспортный потенциал.

Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли

Экономика, 29 октября 2026 13:46 (UTC +04:00) 421
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли

Новые меры поддержки позволят укрепить ИКТ-сектор Азербайджана и увеличить его экспортный потенциал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг заявил журналистам председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (İRİA) Фарид Османов в кулуарах брифинга, посвященного изменениям в законодательстве в сфере технологий и инноваций, состоявшегося в Баку.

"С 1 января 2027 года вступят в силу налоговые льготы, а регистрация в технопарках будет осуществляться в упрощенном порядке. Кроме того, расширяется перечень компаний, которые могут получить статус резидента технопарка.

Помимо предприятий, работающих в сфере программного обеспечения и системной интеграции, в него войдут компании, занимающиеся кибербезопасностью, искусственным интеллектом, интернетом вещей (IoT), робототехникой, анализом данных, а также экспортом услуг в сфере ИКТ-образования и консалтинга", - сказал он.

По словам главы агентства, предприятия, зарегистрированные в технопарках, будут освобождены сроком на 10 лет от ряда налогов, включая налоги на доходы, прибыль, дивиденды, имущество и землю.

Османов подчеркнул, что цель изменений заключается в укреплении ИКТ-сектора, диверсификации ненефтяной экономики, привлечении дополнительных инвестиций в технологические компании и создании условий для увеличения экспорта ИКТ-продукции и услуг.

 

"Кроме того, законодательные изменения предусматривают налоговые льготы для инвестиций в стартапы через краудфандинговые платформы и венчурные фонды.

Также закреплены стимулы для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов, включая фрилансеров и так называемых цифровых кочевников. Они предусматривают, в частности, упрощение процедур регистрации и особые условия налогообложения.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для компаний, инвестирующих в исследования и разработку инновационных продуктов и услуг", - отметил он.

По словам Ф.Османова, законодательство также предусматривает возможность участия стартапов и соответствующих ИКТ-компаний в государственных закупках на льготных условиях.

Глава агентства выразил надежду, что принятые решения позволят существенно укрепить ИКТ-сектор Азербайджана и увеличить его экспортный потенциал.

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Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 1 057
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