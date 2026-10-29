https://news.day.az/sport/1870503.html Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 97 кг спортсмен преодолел стадию 1/8 финала.
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе
Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 97 кг спортсмен преодолел стадию 1/8 финала. Теперь за выход в полуфинал ему предстоит встретиться с представляющим Бахрейн олимпийским чемпионом Парижа-2024 Ахмедом Тажудиновым.
В стартовом поединке Магомедов одержал досрочную победу над белорусом Александром Гуштыном со счетом 17:7.
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