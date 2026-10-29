Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 97 кг спортсмен преодолел стадию 1/8 финала. Теперь за выход в полуфинал ему предстоит встретиться с представляющим Бахрейн олимпийским чемпионом Парижа-2024 Ахмедом Тажудиновым.

В стартовом поединке Магомедов одержал досрочную победу над белорусом Александром Гуштыном со счетом 17:7.