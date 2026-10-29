Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе

Как сообщалось ранее, накануне в средней школе №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, произошло нападение на съемочную группу REAL TV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, один из предполагаемых участников инцидента - H. Тагылы - занимается профессиональным боксом. По имеющейся информации, он принимал участие в мероприятиях Федерации бокса Азербайджана, а также играет в одном из детских футбольных клубов.

Выяснилось также, что спустя несколько часов после инцидента он оставил комментарий к одной из публикаций о случившемся в социальной сети.

Отвечая пользователям, которые комментировали кадры происшествия, он написал в своем профиле в Instagram: "Пусть никто не высказывает мнение, не разобравшись в ситуации".

Напомним, нападение на журналистов в школе №225 произошло накануне. Съемочные группы телеканалов прибыли на место после того, как ученик седьмого класса упал из окна во время урока.

По имеющейся информации, во дворе школы между журналистами и группой лиц возник конфликт. Во время инцидента оператора и стажера REAL TV избили, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также сообщается об избиении сотрудника телеканала Space.

По факту происшествия полиция задержала нескольких человек. В настоящее время проводится расследование.