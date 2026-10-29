В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме

В Азербайджане вынесен приговор восьми обвиняемым в участии в деятельности международной террористической организации и финансировании терроризма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Вугара Наджафли, Джамала Гезалова, Тофика Юсифли, Дадаша Гашимова, Мухаммеда Гусейнли, Мушфига Гашимова, Мир Джавада Гусейнли и Турала Агаева. Заседание проходило под председательством судьи Намиг Керимова.

Согласно приговору, Вугар Наджафли и Джамал Гезалов приговорены к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый, Тофик Юсифли и Дадаш Гашимов - к 8 годам и 6 месяцам каждый. Мухаммед Гусейнли получил 13 лет лишения свободы, Мушфиг Гашимов - 10 лет, Мир Джавад Гусейнли - 12 лет и 6 месяцев, а Турал Агаев - 13 лет.

Согласно материалам следствия, в 2024 году Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофик Юсифли и Дадаш Гашимов покинули Азербайджан и укрылись в горных районах Пакистана, расположенных у границы с Афганистаном. Было установлено, что они проходили боевую подготовку в составе международной террористической организации за пределами Азербайджана, участвовали в вооруженных конфликтах и обучались обращению с оружием.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана совместно с компетентными зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, обвиняемых задержали за рубежом и доставили в Азербайджан.

В ходе расследования также установлено, что Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев финансировали террористическую деятельность Тофика Юсифли и Дадаша Гашимова.

Обвиняемые были привлечены к ответственности по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание за финансирование терроризма, участие в преступном сообществе, а также участие за пределами Азербайджана в группах, созданных на почве религиозной вражды, военной подготовке и вооруженных конфликтах.