В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на участке дороги Шамкир - Гедабек, проходящем через местность под названием Ясамал.

По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ 2106, двигавшийся по дороге, вышел из-под контроля водителя и перевернулся в овраг глубиной около 50 метров.

В результате ДТП водитель автомобиля, житель Шамкирского района Д. Ахмедов 1984 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.