https://news.day.az/society/1870430.html В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на участке дороги Шамкир - Гедабек, проходящем через местность под названием Ясамал.
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на участке дороги Шамкир - Гедабек, проходящем через местность под названием Ясамал.
По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ 2106, двигавшийся по дороге, вышел из-под контроля водителя и перевернулся в овраг глубиной около 50 метров.
В результате ДТП водитель автомобиля, житель Шамкирского района Д. Ахмедов 1984 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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