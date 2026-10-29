https://news.day.az/world/1870418.html Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО Протесты фермеров в Италии продолжаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие требуют от итальянского правительства немедленной поддержки и официального признания кризиса в сельскохозяйственном секторе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО
Протесты фермеров в Италии продолжаются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие требуют от итальянского правительства немедленной поддержки и официального признания кризиса в сельскохозяйственном секторе.
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