На двух дорогах в Баку ограничат движение

С 08:00 29 октября движение автомобилей полностью ограничат на центральной дороге поселка Умид Гарадагского района Баку, а также в районе пересечения улиц Кероглу Рагимова и Тебриз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения связаны с проведением дорожных работ.

На центральной дороге поселка Умид начнутся ремонтные работы. На пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз будет демонтирована разделительная полоса для расширения проезжей части.

"В связи с проводимыми работами движение автомобилей на указанных участках будет полностью ограничено. Просим водителей пользоваться альтернативными маршрутами, соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к выполняемым работам", - говорится в сообщении.