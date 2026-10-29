https://news.day.az/world/1870405.html Глава Пентагона уволил главного военного планировщика Министр обороны США Пит Хегсет освободил от должности начальника управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Бретта Сильвию. Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика
Министр обороны США Пит Хегсет освободил от должности начальника управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Бретта Сильвию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, решение принято на фоне подготовки Пентагона к возможному возобновлению военных действий против Ирана.
Официальной информации по этому вопросу не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре