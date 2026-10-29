Глава Пентагона уволил главного военного планировщика

Министр обороны США Пит Хегсет освободил от должности начальника управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Бретта Сильвию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, решение принято на фоне подготовки Пентагона к возможному возобновлению военных действий против Ирана.

Официальной информации по этому вопросу не поступало.