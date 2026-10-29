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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 29 Октября - Дня Республики в Турции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "От всей души искренне поздравляю народ Турции с Днем Республики!".