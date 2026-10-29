В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО

Музыка Дмитрия Шостаковича, виртуозное исполнение мировых звезд, диалог восточных и западных музыкальных традиций и атмосфера большого праздника искусства - в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось открытие второго международного фестиваля искусств Baku International Arts Festival (BIAF), передает корреспондент Trend с мероприятия? передает Day.Az.

Фестиваль, проходящий с 28 октября по 8 ноября при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, объединил музыкантов, театральных деятелей, танцоров и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран. В программу вошли более 20 мероприятий - концерты, балетные и театральные постановки, кинопоказы, встречи с артистами и мастер-классы.

Открытие BIAF стало не просто началом фестивальной программы, а настоящим музыкальным путешествием, в котором классическое наследие мировых композиторов переплелось с национальными традициями и культурными связями, объединяющими разные страны.

В этом году особое место в программе занимает творчество Дмитрия Шостаковича. Музыкальная часть фестиваля посвящена 120-летию со дня рождения великого композитора, чья жизнь и творческая судьба были тесно связаны с Азербайджаном. Шостакович неоднократно бывал в Баку, выступал здесь, общался с азербайджанскими музыкантами и оказал значительное влияние на развитие отечественной композиторской школы.

Одним из главных гостей фестиваля стал всемирно известный скрипач, дирижер и композитор Дмитрий Ситковецкий - уроженец Баку, чье имя занимает особое место в современной академической музыке.

"Надеюсь, что для моих дорогих бакинцев это знаменательный день. Сегодня открывается второй международный фестиваль искусств BIAF. Я счастлив, что после первого замечательного фестиваля прошло совсем немного времени, а мы уже встречаемся вновь. Нынешняя программа отличается разнообразием жанров и именами выдающихся исполнителей. При этом центральное место в концерте открытия закономерно отведено Шостаковичу. Я вырос в эпоху Дмитрия Шостаковича. Когда меня спрашивают, в какое время я рос, я отвечаю: в эпоху Шостаковича. Это все равно что сказать, что в Вене в начале XIX века люди жили в эпоху Бетховена. Разница практически никакая", - отметил он, подчеркнув особую связь композитора с Баку.

Отдельно музыкант остановился на истории отношений Шостаковича с азербайджанской пианисткой и композитором Эльмирой Назировой. Она училась у него композиции и стала одной из ярких фигур, связавших музыкальные культуры Москвы и Баку. По словам Ситковецкого, память об этой творческой и человеческой близости сохранилась в музыкальном наследии композитора.

Дирижер также обратил внимание на особую концепцию программы открытия: произведения подобраны парами, позволяющими услышать переклички между композиторами, эпохами и музыкальными культурами.

"Это не просто концерт, это праздник музыки", - подчеркнул Дмитрий Ситковецкий.

Международный состав участников стал одним из главных украшений фестиваля. Среди приглашенных музыкантов - всемирно известный испанский виолончелист Мариус Диас, солист группы виолончелей Симфонического оркестра Кастилии и Леона, известный исполнитель и камерный музыкант. Для него нынешний визит в Азербайджан стал первым.

"Я в восторге от Баку! Это прекрасный город. Мне очень понравился Старый город - Ичеришехер, местная кухня, а люди здесь невероятно приветливые. Мы действительно наслаждаемся каждым днем пребывания", - поделился впечатлениями виолончелист.

По словам Диаса, гости фестиваля уже успели попробовать разнообразные блюда азербайджанской кухни, мясо, овощи, рис и свежевыжатые соки, в том числе гранатовый.

Музыкант также обратил внимание на особенность фестивальной программы, в которой встречаются разные культурные традиции.

"Это очень интересная музыка, потому что она соединяет западную и восточную музыкальные культуры. Прекрасный пример - концерт для фортепиано с оркестром, написанный Эльмирой Назировой и Фикретом Амировым. В нем удивительным образом переплетаются восточная фольклорная музыка и западная классическая традиция, представленная такими композиторами, как Шостакович", - отметил он.

О значении BIAF для культурной жизни страны рассказал заслуженный артист Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, главный дирижер Baku Chamber Orchestra и Neue Philharmonie München, лауреат международных конкурсов Фуад Ибрагимов, являющийся амбассадором фестиваля с 2025 года.

По его словам, программа нынешнего BIAF отличается насыщенностью и разнообразием: наряду с концертами публика сможет посетить мастер-классы и театральные мероприятия, а на сценах выступят ведущие музыканты и коллективы из разных стран.

Особое значение Ибрагимов придал участию азербайджанских исполнителей и созданию фестивального оркестра, в состав которого вошли музыканты из нескольких государств.

"Фестивали имеют огромное значение для культурной жизни любой страны, потому что они объединяют людей и музыкантов, создают пространство для общения, творческого обмена и новых совместных проектов", - отметил дирижер.

Он также выразил удовлетворение тем, что после успешного первого фестиваля интерес к BIAF сохраняется и получает дальнейшее развитие.

Концерт открытия объединил произведения композиторов разных эпох и национальных школ. За дирижерским пультом выступил Дмитрий Ситковецкий, солистами стали пианист Лукас Генюшас и норвежская трубачка Тине Тинг Хельсет, испанский виолончелист Мариус Диас, скрипачи Янез Подлесек, Лиана Гурджия и Борис Бараз. В концерте также участвовали BIAF Festival Orchestra и Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева.

В первом отделении прозвучали две пьесы для струнного октета Дмитрия Шостаковича в обработке для струнного оркестра, концерт ре минор для двух скрипок и виолончели Антонио Вивальди, Andante cantabile Эльмиры Назировой и Первый концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра Шостаковича.

Второе отделение продолжило музыкальный диалог произведениями Иоганна Себастьяна Баха и Фикрета Амирова. Прозвучали также пять пьес Дмитрия Шостаковича для двух скрипок и струнного оркестра в обработке Якова Якулова - их мировая премьера стала одним из особых событий вечера. Завершила программу фантазия "Наварра" Пабло де Сарасате для шести скрипок и струнного оркестра в обработке Ситковецкого.

Таким образом, концерт стал не только данью уважения Шостаковичу, но и напоминанием о богатой истории музыкальных связей Азербайджана с мировым академическим искусством.

BIAF стремится не только представить выдающихся зарубежных артистов, но и открыть новые возможности для азербайджанских исполнителей, укрепляя международные культурные связи. Баку, исторически находящийся на пересечении Востока и Запада, вновь становится пространством, где встречаются разные традиции, художественные языки и поколения. И именно в этом заключается главная идея Baku International Arts Festival - превратить искусство в универсальный язык общения, понятный без перевода.