В Азербайджане изберут нового омбудсмена

В повестку заседания комитета по правам человека Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 30 октября, включен вопрос об избрании уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, повестка заседания состоит из одного вопроса - избрания омбудсмена Азербайджана.

Срок полномочий уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой составляет семь лет.

Она была избрана на эту должность Милли Меджлисом 29 ноября 2019 года. Согласно закону "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", срок ее полномочий истекает в ноябре 2026 года.