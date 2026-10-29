Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) учетная ставка сохранена на уровне 6,5 процента, нижняя граница процентного коридора - на уровне 5 процентов, а верхняя - на уровне 7,5 процента.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЦБА.

При принятии решения о параметрах процентного коридора учитывались динамика общей и базовой инфляции, инфляционные ожидания и баланс рисков. Кроме того, были оценены процессы на валютном рынке, изменения позиции банковского сектора по ликвидности, а также последние тенденции в глобальных монетарных условиях.

Годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона (4±2 процента) и соответствует прогнозной траектории базового сценария. В сентябре 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,5 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже показателя за август.

Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,9 процента, на платные услуги - 5,1 процента, на непродовольственные товары - 3,6 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,9 процента.

За девять месяцев текущего года предложение на валютном рынке значительно превышало спрос. Такая ситуация наблюдалась как в наличном, так и в безналичном сегментах рынка.

За январь-сентябрь 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты обменными пунктами у клиентов превысил объем ее продажи на 759 миллионов долларов США. Уровень долларизации вкладов физических лиц - резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,3 процентного пункта и в сентябре 2026 года составил 25,7 процента.

В условиях значительного сокращения спроса и увеличения предложения на валютном рынке ЦБА осуществлял покупку иностранной валюты. За девять месяцев валютные резервы Центрального банка увеличились на 33,4 процента, достигнув 15,4 миллиарда долларов США.

Показатели внешнего сектора остаются благоприятными. Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе-сентябре 2026 года положительное сальдо внешней торговли страны составило 10,5 миллиарда долларов США.

По предварительным данным, за январь-сентябрь сальдо денежных переводов, представляющее собой разницу между поступлением и оттоком средств, составило 830,5 миллиона долларов США. Это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне высоких цен на основные экспортные товары, а также положительной динамики экспорта ненефтегазовых товаров и услуг ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций на 2026 и 2027 годы.

Согласно обновленным прогнозам, в 2026 году ожидается профицит счета текущих операций в размере 8,5 миллиарда долларов США, или более 10 процентов ВВП. В 2027 году этот показатель, как ожидается, составит 5,4 миллиарда долларов США, или более 6 процентов ВВП.

Показатели монетарного сектора формируются в условиях избыточной ликвидности. Структурный профицит ликвидности банковского сектора, рассчитываемый без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов, к концу сентября 2026 года достиг 6,2 миллиарда манатов. Это в 2,2 раза больше показателя за декабрь прошлого года.

Данный показатель представляет собой разницу между обязательствами ЦБА перед банковской системой и его требованиями к банкам.

В этих условиях наблюдается тенденция к некоторому снижению базовых процентных ставок на необеспеченном денежном рынке. Среднедневное значение ставки AZIR в августе 2026 года составило 6,31 процента, в сентябре - 5,93 процента, а за истекший период октября - 5,99 процента.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом ситуации на финансовых рынках и показателей ликвидности банковской системы. При управлении ликвидностью ЦБА преимущественно использует семидневные депозитные операции. По состоянию на конец сентября их доля в структуре портфеля стерилизации ликвидности посредством операций на открытом рынке составила 66,4 процента.

ЦБА прогнозирует, что в среднесрочной перспективе годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона. Согласно прогнозам на октябрь, подготовленным на основе базового сценария, по итогам 2026 и 2027 годов годовая инфляция составит 5,9 процента.

По сравнению с июльским прогнозом оценка инфляции на 2026 год снижена на 0,2 процентного пункта, а на 2027 год повышена на 0,1 процентного пункта. При этом базовый сценарий предполагает сохранение регулируемых государством цен и тарифов на прежнем уровне.

Инфляционные риски в основном связаны с международной обстановкой. На фоне глобальной геополитической неопределенности сохраняется значительный риск роста цен на энергоносители и продовольствие, а также переноса этого роста на внутренние цены через основных торговых партнеров Азербайджана. Масштаб такого переноса, наряду с другими факторами, будет зависеть от динамики номинального эффективного курса маната.

В дальнейшем ЦБА будет пересматривать прогнозы инфляции преимущественно в зависимости от масштабов реализации указанных рисков. При текущей бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политике существенного усиления инфляционного давления со стороны внутреннего спроса не ожидается.

В оставшийся период текущего года решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом прогноза инфляции, динамики основных макроэкономических показателей и ситуации на валютном рынке. Учитывая неопределенность глобальной обстановки и степень ее влияния на внутреннюю экономику, ЦБА продолжит рассматривать прогнозы макроэкономических показателей по нескольким сценариям.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 23 декабря 2026 года.