Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила заявление специального представителя Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева об участии американских журналистов в качестве наблюдателей в гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

Как передает Day.Az, об этом Мелания Трамп написала в социальной сети X, прокомментировав соответствующую публикацию Дмитриева.

"Четверо американских журналистов телеканала Newsmax будут находиться в городе Алешки, сопровождая руководителей гуманитарной миссии с российской и украинской сторон. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут самостоятельно вести съемку и документировать ход этой исторической гуманитарной миссии", - отметила первая леди США.

Российские вооруженные силы объявили о введении режима прекращения огня на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября в связи с подготовкой гуманитарной операции в Алешках.

Ранее Россия и Украина при посредничестве Мелании Трамп достигли договоренности о временном прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи в город и подготовки эвакуации мирного населения через специальный безопасный коридор.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 21 сентября назвал гуманитарную ситуацию в Алешках критической. По его словам, из-за обстрелов и атак беспилотников со стороны Украины в город невозможно доставлять продовольствие и медикаменты.

Отмечается, что из 20 тысяч человек, ранее проживавших в Алешках, в настоящее время в городе остаются лишь немногим более тысячи жителей.