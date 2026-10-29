В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах

С 1 ноября на маршрутах №156 и №156А, связывающих станцию метро "Мемар Аджеми" с поселком Хокмели, начнут работать новые автобусы.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на маршрут №156 выпустят 10 современных автобусов Isuzu Citibus, а на маршрут №156А - четыре автобуса Isuzu HC45.

Оба маршрута будут работать с безналичной оплатой проезда. Стоимость одной поездки составит 50 гяпиков.