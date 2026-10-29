https://news.day.az/society/1870465.html В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах С 1 ноября на маршрутах №156 и №156А, связывающих станцию метро "Мемар Аджеми" с поселком Хокмели, начнут работать новые автобусы. Как сообщили Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на маршрут №156 выпустят 10 современных автобусов Isuzu Citibus, а на маршрут №156А - четыре автобуса Isuzu HC45.
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах
С 1 ноября на маршрутах №156 и №156А, связывающих станцию метро "Мемар Аджеми" с поселком Хокмели, начнут работать новые автобусы.
Как сообщили Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на маршрут №156 выпустят 10 современных автобусов Isuzu Citibus, а на маршрут №156А - четыре автобуса Isuzu HC45.
Оба маршрута будут работать с безналичной оплатой проезда. Стоимость одной поездки составит 50 гяпиков.
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