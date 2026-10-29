https://news.day.az/economy/1870497.html

Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год

Средняя цена одного барреля азербайджанской нефти в 2026 году, по прогнозам, составит 92,8 доллара США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг. Новость обновляется