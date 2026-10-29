Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО

Новый лоукост-маршрут расширяет возможности для путешествий из Баку в Центральную Европу.



Маршрутная сеть Международного аэропорта Гейдар Алиев в Европе пополнилась ещё одним направлением. 28 октября Wizz Air, одна из ведущих европейских лоукост-авиакомпаний, выполнила первый прямой рейс из Братиславы в Баку.

Как передает Day.Az, новый маршрут предлагает пассажирам, предпочитающим бюджетные авиаперелёты, дополнительный вариант путешествия в Центральную Европу. Братислава стала ещё одной европейской столицей, доступной из Баку прямым рейсом.

Расположенная на берегах Дуная Братислава привлекает путешественников компактным историческим центром, знаменитым Братиславским замком, гастрономией и размеренной городской атмосферой. Всё это делает её привлекательным направлением для коротких поездок по Европе. Дополнительное удобство обеспечивает расположение аэропорта всего в 9 км от центра города.



Географическое положение Братиславы придаёт новому маршруту особую привлекательность. Столица Словакии находится примерно в 65 км от Вены и служит удобной отправной точкой для путешествий по другим городам региона.

Рейсы по маршруту Баку - Братислава в зимнем сезоне будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам. Продолжительность прямого перелёта из Баку в Братиславу составляет около 4 часов 30 минут.



Открытие нового направления стало продолжением работы Международного аэропорта Гейдар Алиев по расширению сети прямых рейсов, предоставлению пассажирам более широкого выбора маршрутов и тарифов, а также укреплению воздушных связей Баку с европейскими городами.



Подробная информация о расписании рейсов, авиабилетах, правилах провоза багажа и дополнительных услугах доступна в официальных каналах продаж Wizz Air.