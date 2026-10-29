Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО

В парламенте Армении с утра жарко - заседание переросло в массовую драку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на распространенных в соцсетях кадрах депутаты Нацсобрания сцепились "стенка на стенку".

Позже драка продолжилась в коридоре. Согласно сообщениям, потасовку продолжили телохранители. В частности, в нападении замешан племянник олигарха Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.

Пришлось вмешаться службе безопасности парламента.