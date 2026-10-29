https://news.day.az/world/1870477.html Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО В парламенте Армении с утра жарко - заседание переросло в массовую драку. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на распространенных в соцсетях кадрах депутаты нацсобрания сцепились "стенка на стенку". Позже драка продолжилась в коридоре. Согласно сообщениям, драку продолжили телохранители.
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО
В парламенте Армении с утра жарко - заседание переросло в массовую драку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на распространенных в соцсетях кадрах депутаты Нацсобрания сцепились "стенка на стенку".
Позже драка продолжилась в коридоре. Согласно сообщениям, потасовку продолжили телохранители. В частности, в нападении замешан племянник олигарха Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.
Пришлось вмешаться службе безопасности парламента.
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