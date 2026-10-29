Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры"

Генеральный прокурор России Александр Гуцан награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, награждение состоялось в четверг в рамках двусторонней встречи генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с Александром Гуцаном.

Кямран Алиев отметил, что между органами прокуратуры Азербайджана и России сложились деловые отношения и налажены связи на высоком уровне.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества, укрепления взаимного доверия, а также обеспечения безопасности и верховенства закона.

"Обсуждения, состоявшиеся сегодня, и достигнутые договоренности позволят нам еще больше укрепить наше сотрудничество во имя благополучия наших народов, обществ и государств", - заявил К.Алиев.

Выступая на церемонии награждения, Александр Гуцан также отметил, что Азербайджан и Россию связывают общая история и дружеские отношения между органами прокуратуры, которые укрепляются из года в год.

"Азербайджан и Россию связывают общая история, схожая структура органов прокуратуры и дружеские отношения, которые укрепляются из года в год. Думаю, что совместными усилиями мы сможем решать как простые, так и сложные вопросы", - подчеркнул генеральный прокурор России.