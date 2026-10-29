МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днем Республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

"По случаю 103-й годовщины основания Турецкой Республики от всей души поздравляем братский турецкий народ и государство. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. С Днем Республики Турции!" - говорится в публикации.

Отметим, что Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года на заседании парламента в Анкаре.