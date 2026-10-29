https://news.day.az/politics/1870493.html МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днем Республики. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X. "По случаю 103-й годовщины основания Турецкой Республики от всей души поздравляем братский турецкий народ и государство.
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днем Республики.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.
"По случаю 103-й годовщины основания Турецкой Республики от всей души поздравляем братский турецкий народ и государство. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. С Днем Республики Турции!" - говорится в публикации.
Отметим, что Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года на заседании парламента в Анкаре.
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