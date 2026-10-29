Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО

В Московской еврейской общине состоялся показ документального фильма "Молитва матери" азербайджанского режиссера Руфата Асадова.

Как передает Day.Az, показ прошел в зале "Амфитеатр" Московского еврейского общинного центра по инициативе клуба "Добрый вечер", которым руководит журналист Яна Любарская. Фильм вызвал большой интерес у зрителей.

Документальная картина, созданная совместно с израильским центром Sholumi, рассказывает о жизни раввина Шмуэля Симантова, родившегося в азербайджанском городе Огуз. История основателя и руководителя синагоги "Ор Овадия" горских евреев в Тель-Авиве раскрывается через судьбу его матери Батии и ее самоотверженную любовь к сыну.

Чтобы помочь сыну осуществить мечту о строительстве синагоги, Батия передала ему все средства, которые копила на протяжении многих лет. Этот поступок получил трогательное воплощение на экране, отражая силу материнской любви, духовной привязанности и религиозной веры.

Продюсером фильма выступил руководитель центра Sholumi Шауль Симан-Тов.

После показа режиссер Руфат Асадов рассказал о традициях мультикультурализма, которые формировались в Азербайджане на протяжении веков, а также об уважении к представителям различных народов и религиозных общин.

Он подчеркнул, что мирное сосуществование представителей разных религий и культур, а также уважение к культурному наследию еврейского народа являются важными составляющими мультикультурных ценностей Азербайджана.

Отметим, что ранее фильм "Молитва матери" демонстрировался в Азербайджане, Израиле, Германии и России.