Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО
В Московской еврейской общине состоялся показ документального фильма "Молитва матери" азербайджанского режиссера Руфата Асадова.
Как передает Day.Az, показ прошел в зале "Амфитеатр" Московского еврейского общинного центра по инициативе клуба "Добрый вечер", которым руководит журналист Яна Любарская. Фильм вызвал большой интерес у зрителей.
Документальная картина, созданная совместно с израильским центром Sholumi, рассказывает о жизни раввина Шмуэля Симантова, родившегося в азербайджанском городе Огуз. История основателя и руководителя синагоги "Ор Овадия" горских евреев в Тель-Авиве раскрывается через судьбу его матери Батии и ее самоотверженную любовь к сыну.
Чтобы помочь сыну осуществить мечту о строительстве синагоги, Батия передала ему все средства, которые копила на протяжении многих лет. Этот поступок получил трогательное воплощение на экране, отражая силу материнской любви, духовной привязанности и религиозной веры.
Продюсером фильма выступил руководитель центра Sholumi Шауль Симан-Тов.
После показа режиссер Руфат Асадов рассказал о традициях мультикультурализма, которые формировались в Азербайджане на протяжении веков, а также об уважении к представителям различных народов и религиозных общин.
Он подчеркнул, что мирное сосуществование представителей разных религий и культур, а также уважение к культурному наследию еврейского народа являются важными составляющими мультикультурных ценностей Азербайджана.
Отметим, что ранее фильм "Молитва матери" демонстрировался в Азербайджане, Израиле, Германии и России.
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