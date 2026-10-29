Фонд "мира" строит военный лагерь: европейское лицемерие на Южном Кавказе

Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджан сделал огромную работу для установления мира на Южном Кавказе. После десятилетий конфликта Баку и Ереван смогли выйти на прямой диалог, согласовать текст мирного соглашения и создать условия для нормализации отношений. Стороны доказали, что способны договариваться самостоятельно, без постоянного вмешательства внешних посредников. Сегодня у региона есть реальный шанс окончательно закрыть одну из самых тяжелых страниц своей истории.

Однако вместо того, чтобы направить все усилия на завершение мирного процесса, Европейский союз выделяет новые средства на развитие военной инфраструктуры Армении.

28 октября министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил о строительстве палаточного лагеря для резервистов при финансовой поддержке ЕС. Ранее, в январе 2026 года, Брюссель одобрил выделение еще 20 млн евро армянским вооруженным силам. С учетом предыдущего пакета общая сумма помощи достигла 30 млн евро. Программа предусматривает расширение палаточного комплекса до бригадного уровня, а также оснащение медицинской и логистической инфраструктуры.

И здесь возникает простой вопрос: как строительство военного лагеря помогает заключить мир между Арменией и Азербайджаном?

В Брюсселе любят говорить о стабильности, безопасности и европейских ценностях. Но одних заявлений недостаточно. Если Европейский союз действительно заинтересован в долгосрочном мире на Южном Кавказе, его действия должны помогать устранению причин конфликта, а не укреплению военных возможностей одной из сторон.

Особое недоумение вызывает название инструмента, через который выделяются деньги. Он называется Европейским фондом мира. При этом средства направляются на укрепление оборонных возможностей армянской армии, развитие военной инфраструктуры и повышение ее совместимости с силами ЕС. Брюссель вправе объяснять эту программу защитой гражданского населения и готовностью к чрезвычайным ситуациям. Однако подобные аргументы не отменяют главного вопроса: почему в момент, когда стороны продвигаются к миру, европейская политика делает ставку на военное направление?

Есть и другая проблема, которую европейские чиновники предпочитают обходить стороной. Для окончательного подписания мирного договора Азербайджан требует устранить положения армянской Конституции, которые подразумевают территориальные претензии к стране. Решение этого вопроса является необходимым условием прочного мира. Следовательно, сейчас особенно важно побуждать Ереван сделать конкретные шаги навстречу окончательному урегулированию.

Вместо этого Евросоюз расширяет военную помощь Армении. Где давление на Ереван ради устранения оставшихся препятствий? Где столь часто декларируемая европейскими политиками настойчивость, когда речь заходит о выполнении условий, необходимых для подписания мирного договора?

Азербайджан уже доказал готовность к прямым переговорам и практическим шагам ради мира. Теперь очередь за Арменией - устранить конституционные противоречия и окончательно закрепить достигнутые договоренности. Международные партнеры должны содействовать этому процессу, а не создавать впечатление, что укрепление военной инфраструктуры получает больше внимания, чем завершение мирного соглашения.

Мир на Южном Кавказе нуждается в политической воле, конкретных решениях и взаимных обязательствах. Если Брюссель хочет называться сторонником мира, пусть докажет это делом. Поддержка мирного договора, решение конституционного вопроса и укрепление доверия между Баку и Ереваном принесут региону гораздо больше пользы, чем новые военные объекты.

Мир не строят палатками на военных полигонах. Мир строят политической волей, отказом от территориальных претензий и готовностью окончательно закрыть конфликт. Азербайджан добивается именно этого. Евросоюзу пора доказать, что за его громкими словами о мире стоят такие же конкретные действия.