https://news.day.az/world/1870530.html Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО Китайское ТВ опубликовало аэросъемку последствий землетрясения магнитудой 7 в Тибете, которое произошло 22 октября. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО
Китайское ТВ опубликовало аэросъемку последствий землетрясения магнитудой 7 в Тибете, которое произошло 22 октября.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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