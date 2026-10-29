Убытки Volkswagen выросли

Германский автоконцерн Volkswagen Group в третьем квартале 2026 года потерпел убытки в объеме €5,8 млрд (после выплаты налогов). Это следует из квартального финансового отчета корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За тот же период годом ранее концерн потерял чуть больше €1 млрд. Таким образом, в номинальном исчислении убытки автопроизводителя выросли почти в шесть раз. Общая выручка концерна в третьем квартале составила €75 млрд - на 6,3% меньше, чем за тот же период годом ранее.

В июле-сентябре Volkswagen Group поставила клиентам почти 1,9 млн автомобилей, что на 14,3% меньше, чем годом ранее. В компании объясняют негативную динамику американскими пошлинами, падением продаж на китайском рынке и ростом конкуренции на европейском рынке.

"Результат финансовой деятельности за девять месяцев четко показывает: мы не можем терять время и должны действовать решительно", - приводит пресс-служба компании комментарий финансового директора Арно Антлитца.