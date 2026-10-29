Как в Армении используют СОР17

Автор: Лейла Таривердиева

Когда в следующий раз в Армении будет проходить какое-то глобальное мероприятие, многие из чиновников международных организаций, участвующих сегодня в СОР17, трижды подумают, прежде чем согласиться на участие.

Конференция ООН по биоразнообразию продолжается с прошлого понедельника, но никакой полезной информации о ее работе, об осуждениях, выработанных решениях в армянских медиа нет. Единственная тема, которая интересует политические круги и СМИ соседней страны, - как воспользоваться приездом высоких гостей в провокационных целях. Конференцию по биоразнообразию фактически пытаются превратить в судилище над Азербайджаном.

Особенно не повезло представителю ЮНЕСКО, заместителю директора Центра всемирного наследия Джиоти Хосаграхар. Она стала объектом настоящей охоты со стороны армянских СМИ, постоянных нападок представителей реваншистских и сепаратистских кругов, которых менее всего интересует состояние биоразнообразия родной страны. Главная задача - добиться заявлений в адрес Баку по поводу судьбы "армянского наследия" в Карабахе.

Во время посещения Матенадарана журналисты пристали к Хосаграхар с вопросом об "уничтожении" церквей на освобожденных территориях. Представитель ЮНЕСКО дипломатично ответила, что не может комментировать вопрос, поскольку не располагает информацией о "разрушенных церквях".

Ах не располагает? - возмутились сепаратисты и немедленно заказали ИИ состряпать обращение на имя Хосаграхар и директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаря Элунда.

Обращение с подробным изложением армянских фантазий было направлено от имени "омбудсмена по культурному наследию арцаха". И не важно, что не существует ни самого "арцаха", ни его культурного наследия, ни, разумеется, омбудсмена.

Те, кто три десятилетия методично уничтожал культурное и историческое наследие коренного народа Карабаха - азербайджанцев, утверждают, что "молчание международного сообщества не может оправдать уничтожение культурного наследия". Сепаратисты и реваншисты, представляющие круги, благодаря которым на территории Армении были стерты все следы, опять же, коренного азербайджанского населения, обижаются на международные организации и высказывают им претензии. Мол, неэффективно работаете, товарищи. Реакция международных организаций, говорится в обращении, не может ограничиваться выражением обеспокоенности и распространением заявлений...

Да что вы говорите? Неужели? Так все те десятилетия, когда армяне безнаказанно уничтожали азербайджанское наследие, международные организации реагировали на их преступления именно так - пустой обеспокоенностью. Если такой была реакция на реальные факты преступлений, с какой стати ЮНЕСКО должна реагировать иначе на какие-то выдумки?

В обращении, вымоченном сепаратистскими соплями и слезами, указывается что "любое промедление повышает вероятность окончательной утраты исторических свидетельств". Теперь, после того, как ЮНЕСКО все подробно объяснили, эта международная организация не может оставаться нейтральной, - возопил "омбудсмен". Должно быть, генерируя эту часть текста, он даже стукнул кулачком по столу от крайнего возмущения. Вот вчера госпожа Хосаграхар еще не знала правды, а сегодня знает. И если завтра она не начнет ничего делать, то ... Защита "наследия арцаха" означает, ни много не мало, защиту общечеловеческих культурных ценностей и всемирного наследия.

Правда, никаких фактов в обращении представлено не было. Ни одного. То ли "омбудсмен" плохо подготовился, то ли ИИ не нашел. Сплошная вода, заряженная как тазики Алана Чумака только эмоциями.

Длиннющий, нудный, однообразный, полный повторами текст (как бывает, когда при отсутствии собственного интеллекта за дело берется искусственный) сводится к требованию организовать миссию и осуществлять постоянный мониторинг на территории несуществующего образования, полностью стертого из истории три года назад. Сепаратисты требуют от ЮНЕСКО надавить на Баку и добиться доступа "независимых профессиональных миссий". Серьезно?

Много лет Азербайджан призывал ЮНЕСКО обратить внимание на деяния армян, направить миссию по расследованию фактов на оккупированные Арменией территории, остановить уничтожения наследия азербайджанского народа. В ЮНЕСКО не могут сказать, что они были не в курсе. Азербайджан провел в этом направлении очень большую работу, постоянно информируя организацию, предоставляя факты и доказательства. Так, в 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой содержался полный список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях нашей страны, давалась доскональная информация о процессе армянизации албанских церквей и так далее. Реакции, к сожалению, не последовало. Не последовало даже озабоченности. Трудно сказать, пролистали ли в организации это издание вообще.

В 2008 году во время визита в Баку тогдашнего гендиректора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона вновь предложила организовать миссию. Господин Мацуура с ловкостью азиата тонко ушел от решения вопроса. В последующие годы Баку продолжал выступать с предложениями об организации миссии. До тех пор, пока в 2018 году новоизбранная гендиректор организации Одри Азуле не заявила Баку, что ЮНЕСКО, мол, является гуманитарной организацией и потому не хочет вмешиваться в политические вопросы.

То есть разрушение культурно-исторического наследия азербайджанского народа - это политический вопрос. Что ж...

В Азербайджане этого не забыли. И когда после освобождения территорий ЮНЕСКО под давлением армянства заговорило о миссии для мониторинга "армянского наследия", в Баку только усмехнулись. И пообещали дать согласие, если аналогичная миссия будет направлена в Армению для мониторинга азербайджанского наследия.

Не стоит долго объяснять, почему инициатива заглохла сама собой.

Армянство и подумать не могло, что настанет день, когда оно будет рыдать на плече ЮНЕСКО, жаловаться на "атмосферу безнаказанности" и "искажение идентичности", полностью утратив доступ к азербайджанским землям. Не думали, что постоянное блокирование мониторинга последствий армянского варварства на прежде оккупированных территориях заблокирует им самим возможность воспользоваться услугами ЮНЕСКО против Азербайджана. Организация утратила моральное право выдвигать какие-либо претензии по поводу "армянского наследия", так как позволила уничтожить азербайджанское. Да и сомнительно, что ЮНЕСКО вообще имеет желание заниматься этими вопросами. Вопрос закрыт и армянский поезд ушел.

Что остается? Остается временами устраивать ревизию того, что Армении удалось протолкнуть в список всемирного наследия как свое собственное. Азербайджанский танец кечяри, тяндир-лаваш, дудка дудук, подозрительно похожая на азербайджанский балабан и называющаяся по-тюркски. Именно эти три позиции педалируются армянскими СМИ в связи с отмечавшимся недавно Международным днем нематериального культурного наследия. На самом деле в списке ЮНЕСКО 8 позиций (от Азербайджана - 24). Там есть армянский алфавит, кузнечное дело Гюмри, хачкры, эпос "Давид СасунскиЙ", что-то еще. Но когда речь заходит о списке ЮНЕСКО, эти собственно армянские позиции странным образом вылетают у крикунов из головы и почему-то остаются только украденные у соседей кечяри и лаваш.

Ну, да ладно, это лирика.