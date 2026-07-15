Почему ЮНЕСКО до сих пор не оценила ущерб культурному наследию Карабаха?

Телеканал AnewZ опубликовал репортаж, посвященный вопросу международной оценки ущерба, нанесенного объектам культурного наследия в Карабахе.

Как передает Day.Az, в сюжете отмечается, что Азербайджан на протяжении многих лет призывает к проведению международной оценки состояния объектов культурного наследия на освобожденных территориях. При этом ЮНЕСКО неизменно заявляет, что доступ к ним возможен только при согласии заинтересованных сторон.

Согласно приведенным в репортаже официальным данным Азербайджана, за годы оккупации разрушения затронули восемь городов, около одной тысячи сел, 65 мечетей, а также большое количество исторических памятников и музейных экспонатов.

Как подчеркивается в материале, несмотря на многочисленные обсуждения, проходившие как до, так и после войны 2020 года, комплексная оценка объектов культурного наследия со стороны ЮНЕСКО до настоящего времени так и не была проведена.

Полная версия репортажа доступна по ссылке.