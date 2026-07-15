Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

13-14 июля в Шуше состоялся IV Глобальный медиафорум, посвященный теме "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия". В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который ответил на вопросы участников форума - журналистов, экспертов и общественных деятелей из десятков стран мира. Разговор получился откровенным: глава государства говорил о новой архитектуре безопасности на Южном Кавказе, о месте Азербайджана в меняющемся мировом порядке, об отношениях с крупными державами и о том, как наша страна сделала доверие и надежность главными инструментами своей дипломатии.

Открывая мероприятие, Президент Ильхам Алиев рассказал о замысле форума. Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность. Место проведения форума говорит само за себя. Шуша - сердце Карабаха, город, ради возвращения которого целое поколение азербайджанцев жило с незаживающей раной. Сегодня здесь принимают гостей со всего мира, показывают восстановленные улицы и обсуждают судьбы мировой политики.

Одной из центральных тем выступления Президента Азербайджана стало изменение роли нашей страны в мировой политике. По словам главы государства, страна уже вышла на уровень средней державы, причем этот статус определяется вовсе не размерами территории или численностью населения.

"Критерии могут быть разными, и на сегодняшний день единого критерия пока не выработано. Но на мой взгляд, данный термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб. Безусловно, сюда входит и обороноспособность, причем не только та, что демонстрируется на военных парадах, а та, что подтверждается на поле боя. И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять - одним лишь словом или заявлением - на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность. Также, считаю, одним из факторов, который может быть отнесен к данному термину, является ответственность - ответственность за происходящее внутри страны и в определенной степени ответственность за весь регион. Возможно, команда впоследствии дополнит эти критерии, но полагаю, что все перечисленное может быть применено к Азербайджану, и, вероятно, именно поэтому многие эксперты называют нас средней державой, и, честно говоря, я не возражаю против этого", - пояснил глава государства.

Позже в разговоре глава государства вернулся к этой теме и добавил еще одну грань понятия. Отвечая на вопрос о рисках, он заметил, что за последние годы Азербайджан приобрел способность отбиваться сразу на нескольких фронтах - политическом, информационном, санкционном - и именно эту способность назвал еще одним критерием, который можно отнести к статусу средней державы.

Президент Ильхам Алиев описал новую политическую формулу современной азербайджанской государственности. Речь уже давно идет не только о сильной армии или устойчивой экономике. Сегодня Азербайджан самостоятельно определяет собственную внешнюю политику, может влиять на процессы далеко за пределами Южного Кавказа, выступать посредником между государствами и сохранять стратегическую независимость даже в условиях глубоких международных кризисов.

За последние годы именно такая модель позволила стране стать надежным партнером одновременно для Турции, государств Центральной Азии, Европейского союза, США, России, стран Ближнего Востока. При этом Баку сохраняет собственную позицию по ключевым международным вопросам и принимает решения исключительно исходя из национальных интересов.

Президент Ильхам Алиев также подробно остановился на теме региональной безопасности. Глава государства напомнил, что Азербайджан впервые за три десятилетия живет в условиях мира.

"Азербайджан живет в состоянии мира менее года. Мы прожили в условиях войны тридцать лет... Сейчас же мы живем в условиях мира чуть меньше года, и уже видим, как это благотворно сказывается на развитии, на инвестициях, на психологическом состоянии и на настроении общества. Это имеет очень много последствий, и, конечно, мы хотели бы, чтобы мир на юге и на севере установился как можно скорее. Но этот мир должен быть справедливым и честным, основанным на международном праве, а не на чьих-то амбициях и планах. Международное право является универсальной платформой для установления любого мира. А в нашем случае конфликта с Арменией, например, мы всегда стояли на стороне международного права. Мы защищали себя... Затем мы применили силу, чтобы восстановить свой суверенитет. Мы это сделали, но не пошли дальше. Мы остановились - и это очень важно... Мы остановились, чтобы не сделать войну бесконечной", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев обозначил принципы новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе, основанной на уважении международного права, ответственности победителя и стремлении превратить бывшую линию противостояния в пространство развития. Сегодня эта бывшая линия фронта становится крупнейшей строительной площадкой региона, а процесс восстановления освобожденных территорий уже называют одним из наиболее масштабных инфраструктурных проектов Европы и Азии.

Одним из наиболее показательных моментов форума стало обсуждение стремительно растущего международного авторитета Азербайджана. Сегодня именно Баку, Шуша, или Ханкенди все чаще становятся площадками, где обсуждаются самые сложные региональные и международные вопросы, а к Азербайджану обращаются государства, которым необходим честный и пользующийся доверием посредник. Отвечая на вопрос одного из участников форума, Президент Ильхам Алиев объяснил, почему именно Азербайджану доверяют такую роль. По словам главы государства, главным капиталом страны стало доверие к искренности проводимой ею политики.

"Мы всегда искренне хотели помогать там, где можем. И эта линия поведения нашего государства достаточно устоялась. Если есть возможность помогать - надо помогать. Если нет - нужно сказать, что нет... Поэтому, думаю, доверие... искренняя вера в то, что мы будем честны со всеми теми, кто не может найти общий язык между собой... Поэтому сегодня роль Азербайджана в региональных делах, как минимум в региональных делах, она, естественно, растет. И эта роль позитивная, она конструктивная, и мы будем и дальше делать все для того, чтобы там, где есть возможность оказать содействие, его оказать", - пояснил Президент.

Глава государства также напомнил, что именно доверие стало основой беспрецедентной поддержки Азербайджана со стороны 120 государств Движения неприсоединения, единогласно проголосовавших за избрание страны председателем организации.

Политический курс Президента Азербайджана изменил весь Южный Кавказ. На смену десятилетиям конфликта приходит новая эпоха развития, масштабного строительства, международного сотрудничества и экономического роста. Новая архитектура безопасности в нашем регионе держится на фундаменте, который Президент Ильхам Алиев заложил лично - на решении остановить войну в момент военного превосходства, на энергетической и транспортной инфраструктуре, связывающей десятки стран, на репутации честного посредника, которому доверяют даже непримиримые оппоненты друг друга. Статус средней державы, о котором говорил глава государства, отражает реальное положение Азербайджана в мире.

За каждым достижением нашей страны стоит последовательная государственная политика, а за политикой - воля одного человека, который тридцать лет ждал мира и теперь строит его для будущих поколений так, чтобы, по его собственным словам, Азербайджан всегда оставался на высоте.