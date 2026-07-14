Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, атакованы системы связи, ЗРК Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов в Кувейте.

Кроме того, в рамках Иран нанес ракетно-дроновые удары по американским объектам в Бахрейне. По утверждению иранской стороны, были поражены склады вооружений, центр спутниковой связи и здание, где размещались американские военнослужащие на базе Джафир.

Также КСИР сообщил, что в Ормузском проливе вывел из строя два крупных судна, которые, по версии Тегерана, нарушили правила судоходства и проигнорировали предупреждения.