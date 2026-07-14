https://news.day.az/world/1847808.html Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе - ВИДЕО Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, атакованы системы связи, ЗРК Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов в Кувейте. Кроме того, в рамках Иран нанес ракетно-дроновые удары по американским объектам в Бахрейне.
Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе - ВИДЕО
Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, атакованы системы связи, ЗРК Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов в Кувейте.
Кроме того, в рамках Иран нанес ракетно-дроновые удары по американским объектам в Бахрейне. По утверждению иранской стороны, были поражены склады вооружений, центр спутниковой связи и здание, где размещались американские военнослужащие на базе Джафир.
Также КСИР сообщил, что в Ормузском проливе вывел из строя два крупных судна, которые, по версии Тегерана, нарушили правила судоходства и проигнорировали предупреждения.
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