В Израиле отложили голосование по законопроекту о т.к. «геноциде армян»

Рассмотрение законопроекта о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи в Кнессете приостановлено.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Jerusalem News Syndicate со ссылкой на израильского чиновника.

Напомним, что правительство Израиля единогласно проголосовало за официальное признание так называемого "геноцида армян".

Отметим, что ранее Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о так называемом "геноциде армян". Министерство иностранных дел в своем заявлении подчеркнуло, что "искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, а также превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений без должной правовой и научной основы является неприемлемым".

"Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, а, напротив, ведут к дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению прочного мира и согласия в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о т.н. "геноциде армян".