Саммит НАТО стал демонстрацией возможностей Турции

Саммит Северо-атлантического альянса стал возможностью для всесторонней демонстрации возможностей Турции, что повысило международный престиж Анкары.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он назвал итоги саммита НАТО в Анкаре очень успешными, отметив, что в программе мероприятий приняли участие 4800 высокопоставленных представителей блока.

По его словам, благодаря военной мощи, дипломатическому опыту и потенциалу оборонной промышленности, Турция остается одним из сильнейших партнеров по НАТО, находящимся в самом центре преобразований альянса.

Глава государства привлек внимание к критике отдельных кругов в связи с участием военных в исторической форме янычаров и коллектива "Мехтеран" (один из старейших в мире традиционных военных оркестров периода Османской империи - ред.) в церемонии встречи участников 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

"Турция вышла из разряда стран, отвергающих свое наследие. Мы бережно относимся к своей культуре. Это должны учесть все, кого беспокоит "Мехтеран"", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.