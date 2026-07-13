Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым - с Ираном или без него. Мы вновь вводим ИРАНСКУЮ БЛОКАДУ, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном, не позволяя им входить в пролив или покидать его. Все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом. США с этого момента будут именоваться "ХРАНИТЕЛЕМ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА", но в этом качестве, и в интересах СПРАВЕДЛИВОСТИ, им будут возмещаться расходы по ставке 20% со всех перевозимых грузов на покрытие любых и всех затрат, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира. Процесс формирования начнется немедленно", - написал Трамп.