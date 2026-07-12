В Азербайджане сократились объем и число операций по локальным картам

Опубликованы данные о транзакциях по локальным картам в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), к концу мая этого года в Азербайджане было совершено 60,9 тысячи транзакций с использованием локальных карт, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы). Отмечается, что объем этих транзакций превысил 66,78 миллиона манатов.

Согласно информации банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием локальных карт сократилось на более чем 2,7 тысячи или 4,6%, а объем транзакций - на более чем 5,51 миллиона манатов или 9%.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили в эксклюзивном интервью Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений. Приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - отмечает банк.