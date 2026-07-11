Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

В столице Северной Македонии, Скопье, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанский борец вольного стиля Джамал Аббасов (61 кг) в полуфинале встретился с итальянцем Паскуале Лиуцци. Наш соотечественник одержал победу над соперником с явным преимуществом (10:0) и вышел в финал чемпионата Европы U-20.

Выступающий в весовой категории до 74 кг Нурлан Агазаде в полуфинале сошелся на ковре с представителем Турции Умутом Услу. Агазаде победил своего соперника со счетом 10:1 и также гарантировал себе место в финале.