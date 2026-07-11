Apple обвинила OpenAI в краже секретных технологий

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческой тайны и конфиденциальной информации при разработке устройства с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MacRumors.

По данным издания, иск был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Apple утверждает, что в течение нескольких месяцев бывшие сотрудники компании, перешедшие в OpenAI, собирали и передавали сведения о еще не представленных устройствах, компонентах, производственных процессах и поставщиках. В числе ответчиков фигурируют бывший дизайнер Apple Тан Тан, ныне возглавляющий аппаратное направление OpenAI, и бывший инженер Чан Лю.

Как утверждает Apple, Тан якобы помогал новым сотрудникам OpenAI обходить внутренние процедуры безопасности при увольнении из компании, а также передавал информацию о поставщиках Apple. Кроме того, в иске говорится, что некоторые кандидаты на работу в OpenAI во время собеседований якобы приносили сведения о разрабатываемых в Apple компонентах и устройствах.

Компания также заявляет, что Чан Лю после ухода из Apple сохранил корпоративный ноутбук и, воспользовавшись уязвимостью, скачал десятки конфиденциальных документов. По версии Apple, он продолжал получать сведения о внутренних проектах компании от одного из действующих сотрудников.

Как отмечает MacRumors, бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман упоминаются в материалах дела, однако ответчиками по иску не являются.