Какой будет погода в Азербайджане в воскресенье

Обнародован прогноз погоды на 12 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днём - 30-34° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-80%, днём - 50-55%.

В районах Азербайджана в большинстве районов преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, гроза и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днём - 33-38° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днём - 23-28°, местами - до 32° тепла.

С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.