Клуб МLS заинтересовался подписанием Салаха

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в американской MLS.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Athletic, главным претендентом на 34-летнего форварда среди клубов лиги считается "Спортинг Канзас-Сити", который рассматривает возможность его подписания.

При этом переход остается маловероятным. По данным источника, Салах намерен продолжить карьеру в Европе. Кроме того, интерес к египтянину по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии. Выступление в MLS пока не входит в число его приоритетов.

Ранее Салах покинул "Ливерпуль" в статусе свободного агента. В сезоне-2025/26 он провел 41 матч, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

Интерес к футболисту усилился после завершения выступления сборной Египта на чемпионате мира 2026 года, где команда выбыла на стадии 1/8 финала, уступив сборной Аргентины.