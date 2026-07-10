Исследователи оценили будущее жизни на Земле

Ученые рассчитали возможный срок существования жизни на Земле и пришли к выводу, что растительная биосфера планеты может сохраниться еще около 1,8 млрд лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провели специалисты Университета Колорадо в Боулдере и компании Blue Marble Space из Сиэтла. Они использовали трехмерную климатическую модель, которая учитывала изменения температуры, облачности, осадков, состояния океанов и циркуляции атмосферы. Ученые смоделировали развитие климата Земли на протяжении следующих двух миллиардов лет.

Авторы работы считают, что по мере старения Солнца его светимость будет постепенно увеличиваться. Из-за этого температура на Земле продолжит расти, а содержание углекислого газа, необходимого растениям для фотосинтеза, будет снижаться. В конечном итоге это приведет к исчезновению большей части растительности. Последними смогут выжить наиболее устойчивые к засухе виды, в том числе кактусы и растения, использующие особый тип фотосинтеза.

Исследователи рассмотрели два сценария: постепенное снижение концентрации углекислого газа из-за его поглощения горными породами (некоторые горные породы способны поглощать углекислый газ в ходе процесса, известного как естественное выветривание, или минеральная карбонизация. - Прим. ред.) и вариант, при котором уровень углерода остается примерно постоянным, а главным фактором становится рост температуры.

Расчеты показали, что растительная биосфера Земли способна просуществовать около 1,8 млрд лет. Это значительно больше, чем предполагалось в ряде предыдущих исследований. После этого Земля, как ожидается, начнет терять свои океаны и станет непригодной для жизни из-за дальнейшего увеличения светимости Солнца.

При этом авторы подчеркнули, что моделирование не учитывало возможную эволюцию растений и потенциальные технологические достижения человечества. По мнению ученых, эти факторы способны изменить сроки существования биосферы.

Исследователи не исключили, что в растения теоретически могут приспособиться к новым условиям, а жизнь - распространиться в верхние слои атмосферы и даже за пределы Земли. Кроме того, ученые уже рассматривают различные способы искусственного снижения солнечного излучения, однако последствия таких технологий пока остаются недостаточно изученными.

Авторы работы пришли к выводу, что жизнь на Земле отличается высокой устойчивостью.