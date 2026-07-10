https://news.day.az/sport/1847194.html Азербайджанец с победы стартовал на вечере IBA Champions' Night в Баку В Баку стартовал международный вечер профессионального бокса IBA Champions' Night. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир, проходящий в Sea Breeze Resort, открылся поединком между азербайджанским боксером Сарханом Алиевым и представителем Казахстана Нуртасом Айбеновым.
Азербайджанец с победы стартовал на вечере IBA Champions' Night в Баку
В Баку стартовал международный вечер профессионального бокса IBA Champions' Night.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир, проходящий в Sea Breeze Resort, открылся поединком между азербайджанским боксером Сарханом Алиевым и представителем Казахстана Нуртасом Айбеновым.
Бой продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласным решением присудили победу Сархану Алиеву.
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