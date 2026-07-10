В пятимиллионном городе Индии произошло сильное наводнение

В индийском городе Сурат, расположенном в штате Гуджарат, сильные муссонные дожди привели к масштабному наводнению.

Как передает Day.Az, по данным индийских СМИ, за сутки в городе выпало около 358 мм осадков. Из-за этого были затоплены дороги, жилые кварталы, рынки и коммерческие объекты. Вода вошла в дома и магазины, а движение в ряде районов оказалось парализовано.

Число погибших в результате наводнения, по последним данным, выросло до 26 человек. Спасатели обнаружили новые тела после того, как вода начала отступать. Многие жертвы утонули, пытаясь вернуться домой через затопленные участки.

Власти сообщили об эвакуации и перемещении в безопасные места нескольких тысяч жителей. По данным местных служб, более 3 800 человек были вывезены из низинных районов, еще тысячи получили помощь спасателей.

Ситуацию осложнило переполнение городских водостоков и ручьев. В некоторых районах уровень воды резко поднялся за короткое время, из-за чего жители оказались заблокированы в домах и многоэтажных зданиях.

В городе продолжаются спасательные и восстановительные работы. Власти распределяют продовольствие и предметы первой необходимости среди пострадавших, а метеорологи предупреждают о сохранении риска новых сильных дождей в штате Гуджарат.