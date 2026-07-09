Тайны прошлого в уничтоженных дневниках - Бакинский муниципальный театр закрыл сезон классикой Ильяса Эфендиева

Бакинский муниципальный театр завершил 34-й театральный сезон спектаклем "Уничтоженные дневники". Постановка по одноименной пьесе классика азербайджанской литературы, народного писателя Ильяса Эфендиева (1914-1996) была представлена на сцене Дворца культуры Мардакан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Финальный вечер сезона собрал полный зал ценителей театрального искусства. Спектакль, давно вошедший в золотой фонд азербайджанской драматургии, вновь подтвердил, что произведения Ильяса Эфендиева остаются созвучными современности, а поднятые в них вопросы человеческого выбора, любви, памяти и ответственности не теряют своей силы.

Открывая вечер, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов отметил важность проведения подобных культурных мероприятий, подчеркнув, что проекты, направленные на популяризацию национальной драматургии, вносят весомый вклад в духовную жизнь общества.

Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по культуре Гюнай Эфендиева, внучка Ильяса Эфендиева, подчеркнула, что сохранение и популяризация национального культурного наследия являются важной частью государственной политики Азербайджана. По ее словам, театр остается одним из главных хранителей классической литературы, открывая ее новым поколениям зрителей.

Директор Бакинского муниципального театра Айнур Мухтарова, дочь народной артистки Азербайджана Амалии Панаховой, основавшей театр в 1992 году, отметила, что коллектив неизменно следует своему творческому кредо - сохранять и развивать лучшие традиции национального театра, обращаясь как к произведениям классиков, так и современных авторов.

О многолетнем сотрудничестве с Ильясом Эфендиевым рассказал режиссер-постановщик спектакля, народный артист Марахим Фарзалибеков. Он отметил, что драматург оказал огромное влияние на развитие азербайджанского театра. За годы творчества режиссер поставил множество его произведений, а "Уничтоженные дневники" стали уже одиннадцатой пьесой народного писателя, воплощенной им на сцене.

Написанная в 1969 году пьеса и сегодня звучит удивительно современно. Это история о непростых человеческих судьбах, любви, нравственном выборе и цене поступков. В центре повествования - семья, прошлое которой, казалось бы, навсегда осталось в забытых дневниках. Но скрытые тайны постепенно выходят наружу, заставляя героев переосмыслить прожитую жизнь, отношения с близкими и собственные жизненные ценности. Именно поэтому спектакль вызывает живой эмоциональный отклик у зрителей разных поколений.

Главные роли исполнили Зульфия Мамедова, Ильгар Мусаев, Нигяр Бабаева, Гюльсабах Гулиева, Тогрул Рза и Мамедага Алилиджанзаде.

Над постановкой также работали художник-постановщик, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, заведующий музыкальной частью, заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету Тарлан Алескерли, заведующая костюмерным цехом Лейла Акперова и дизайнер Эльнур Эхтирамоглу.

Финальный спектакль сезона прошел при полном аншлаге. Зрители долго не отпускали артистов со сцены, наградив творческий коллектив продолжительными аплодисментами. Так, Бакинский муниципальный театр поставил яркую точку в своем 34-м сезоне, который еще раз подтвердил неизменный интерес публики к национальной драматургии и классическому театральному искусству.