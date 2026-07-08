https://news.day.az/society/1846619.html В Баку произошло смертельное ДТП - ФОТО В Баку произошло смертельное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero iO столкнулся с машиной службы эвакуации "156 Evakuasiya Xidməti".
В Баку произошло смертельное ДТП - ФОТО
В Баку произошло смертельное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы.
По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero iO столкнулся с машиной службы эвакуации "156 Evakuasiya Xidməti".
В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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