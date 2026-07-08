В Баку произошло смертельное ДТП

В Баку произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero iO столкнулся с машиной службы эвакуации "156 Evakuasiya Xidməti".

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.