ИИ, инновации и реформы - как меняется цифровой Азербайджан

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан ускоряет цифровое развитие, которое стало одной из главных линий государственной политики и практических реформ. Новая повестка охватывает сразу несколько направлений: электронные госуслуги, искусственный интеллект, инновационное предпринимательство, цифровые документы, кибербезопасность, венчурное финансирование и подготовку кадров. В результате страна постепенно собирает единую технологическую систему, где государство, бизнес, университеты и стартапы получают больше точек взаимодействия и работают в более связанной среде.

Когда был утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы, цифровая политика получила более четкую структуру и конкретные сроки. Документ охватывает цифровизацию, искусственный интеллект, инновационную экосистему и кибербезопасность, а также предусматривает переход госуслуг в единые платформы mygov и mygov Biznes, создание государственного "озера данных", развитие открытых данных через API и расширение применения проактивных услуг. Это означает, что гражданин должен получать больше услуг автоматически, а бизнес - быстрее пользоваться государственными данными и цифровыми сервисами.

Наиболее заметным примером, который уже вошел в повседневную жизнь граждан, стала платформа mygov. В 2025 году число ее зарегистрированных пользователей превысило 1,5 миллиона, а на платформе были доступны сотни цифровых услуг, включая справки, цифровые документы, данные об образовании, медицинские направления, электронные рецепты и другие сервисы. В 2026 году рост ускорился: по данным, озвученным на заседании Совета цифрового развития, число пользователей mygov за три месяца увеличилось с 2,7 миллиона до 3,5 миллиона, а услуги еще семи государственных приложений планируется интегрировать в платформу до конца года.

Другой пример, показывающий практическую сторону реформ, связан с цифровой подписью SİMA. Эта система упростила доступ к государственным и частным электронным услугам, а в 2025 году через SİMA выполнялось 35,55 процента входов на единую платформу digital.login. Количество скачиваний приложения приблизилось к 4 миллионам, число партнерских организаций превысило 70, а общее число операций через SİMA превысило 36 миллионов. Особенно важно, что 98 процентов трудовых договоров почти по 2 миллионам человек были подписаны электронно через SİMA.

В социальной сфере, где цифровизация быстро меняет отношения между гражданином, работодателем и государством, электронные трудовые договоры стали одним из показательных решений. Через мобильное приложение e-social к маю 2025 года уже было подписано 14,2 тысячи трудовых договоров в электронном порядке, причем граждане могли подтверждать их через SİMA или ASAN İmza. Такая практика сокращает бумажный оборот, ускоряет оформление и делает процесс более удобным для обеих сторон.

В образовании, где сегодня формируется кадровая база будущей технологической экономики, цифровые инструменты развиваются сразу по нескольким линиям. С января 2026 года документы об образовании, включая дипломы, аттестаты и другие подтверждающие документы, получили полную юридическую силу в цифровом формате через mygov. Граждане могут делиться такими документами по QR-коду и скачивать их в PDF, а система позволяет отслеживать, кому и когда были переданы образовательные данные.

Школьная среда, которая должна готовить детей к новой экономике, также меняется через STEAM Azerbaijan. На фестивале SAF 2025 было отмечено, что проект охватывает более 300 тысяч учеников и более 400 школ, а по стране действуют 21 STEAM-центр. В финальный этап фестиваля вышли более 1400 участников, включая представителей 19 зарубежных стран, а конкурсные направления включали робототехнику, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, беспилотные и спутниковые технологии.

Искусственный интеллект, который из узкой технологической темы превратился в часть государственного управления, получил отдельную стратегическую основу. В 2025 году была утверждена Стратегия искусственного интеллекта на 2025-2028 годы, где среди приоритетов указаны развитие вычислительных мощностей, открытых данных, NLP-решений, стартапов, этического регулирования и кибербезопасности. В 2026 году этот курс был продолжен через План цифрового развития, где предусмотрено расширение виртуальных помощников, запуск регуляторной песочницы и внедрение проверенных AI-решений в госуслуги.

В таможенной сфере, где скорость обработки данных напрямую влияет на торговлю и транзит, уже работает система ARAS. Государственный таможенный комитет сообщает, что этот алгоритм машинного обучения, разработанный азербайджанскими таможенниками и запущенный в начале 2024 года, ускорил пересечение границы и оформление, снизил лишние временные и финансовые потери и повысил точность учета. Наряду с этим развиваются проекты ÖZÜNET, Smart Bot и Транскаспийский таможенный транзитный портал, связанные с цифровыми решениями для бизнеса и перевозок по Среднему коридору.

В здравоохранении, где цена ошибки особенно высока, цифровая трансформация развивается через проект "Медицинский цифровой двойник". Министерство здравоохранения представило его в 2026 году как централизованную платформу, которая собирает медицинские данные граждан через единые электронные реестры и позволяет применять искусственный интеллект для прогнозирования тенденций в общественном здоровье и управления кризисными ситуациями. Уже завершена миграция Единой информационной системы здравоохранения в Government Cloud, внедрена электронная больничная система и создан реестр электронных выписок.

Кроме того, для развития инновационной среды Азербайджан готовит правовую основу, которая должна упростить доступ стартапов к финансированию, кадрам и рынку.. Он предусматривает правовую базу для венчурного финансирования, краудфандинга, "ангельских инвесторов", создание "Фонда фондов", поддержку местных инновационных продуктов в госзакупках, запуск виз "Цифровой кочевник" и "Цифровой талант", а также налоговые стимулы для фрилансеров. В эту же линию укладывается ASAN AI Hub, представленный в декабре 2025 года как платформа, соединяющая госуслуги, бизнес, исследовательские центры и стартапы для разработки решений на основе искусственного интеллекта.

Когда все эти направления собираются в одну систему, становится ясно, что цифровое развитие в Азербайджане уже вышло за рамки отдельных приложений и сервисов. Страна формирует новый слой экономики, где данные, электронная идентификация, искусственный интеллект, цифровые документы и стартапы становятся частью повседневного управления. Главный результат этих реформ заключается в том, что технологии постепенно превращаются из удобного дополнения в рабочую основу государства, бизнеса и общественной жизни.