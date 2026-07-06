https://news.day.az/unusual/1846352.html Необычные гусеницы удивили пользователей сети - ВИДЕО В сети завирусилось видео с личинками ночной бабочки Бунеи альциноя, которых пользователи уже прозвали "единственными в мире гусеницами-эмо". Как передает Day.Az, необычные насекомые привлекли внимание своим ярким внешним видом - красно-черной окраской и крупными шипами. Несмотря на устрашающий облик, эти гусеницы совершенно безобидны.
Необычные гусеницы удивили пользователей сети - ВИДЕО
В сети завирусилось видео с личинками ночной бабочки Бунеи альциноя, которых пользователи уже прозвали "единственными в мире гусеницами-эмо".
Как передает Day.Az, необычные насекомые привлекли внимание своим ярким внешним видом - красно-черной окраской и крупными шипами.
Несмотря на устрашающий облик, эти гусеницы совершенно безобидны. Они считаются одними из самых необычных представителей семейства шелкопрядов.
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