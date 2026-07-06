Необычные гусеницы удивили пользователей сети

В сети завирусилось видео с личинками ночной бабочки Бунеи альциноя, которых пользователи уже прозвали "единственными в мире гусеницами-эмо".

Как передает Day.Az, необычные насекомые привлекли внимание своим ярким внешним видом - красно-черной окраской и крупными шипами.

Несмотря на устрашающий облик, эти гусеницы совершенно безобидны. Они считаются одними из самых необычных представителей семейства шелкопрядов.