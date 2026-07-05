На Камчатке произошел новый выброс пепла вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил мощный столб пепла, достигший высоты 12 километров.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным специалистов, пепловый выброс был зафиксирован 5 июля в 19:30 по местному времени. В связи с активностью вулкана для авиации введен красный код опасности.

Днем ранее на Шивелуче также произошло крупное извержение. Тогда столб пепла поднялся на высоту 10,5 километра, а пепловое облако распространилось примерно на 65 километров к северо-западу от вулкана.

По информации ученых, эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Вулкан сохраняет высокую газо-паровую активность, а в северной части лавового купола продолжается рост нового лавового блока.