На автодороге Барда-Агдам-Ханкенди произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, известном как Узундере, где столкнулись два легковых автомобиля.

По информации TƏBİB, в результате ДТП в Бардинскую центральную районную больницу были доставлены пять мужчин.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время они продолжают лечение в соответствующих отделениях. Состояние троих пациентов оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как тяжелое.

По факту происшествия проводится расследование.