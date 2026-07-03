https://news.day.az/society/1845834.html ДТП на дороге Барда–Агдам–Ханкенди: есть пострадавшие На автодороге Барда-Агдам-Ханкенди произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, известном как Узундере, где столкнулись два легковых автомобиля. По информации TƏBİB, в результате ДТП в Бардинскую центральную районную больницу были доставлены пять мужчин.
ДТП на дороге Барда–Агдам–Ханкенди: есть пострадавшие
На автодороге Барда-Агдам-Ханкенди произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, известном как Узундере, где столкнулись два легковых автомобиля.
По информации TƏBİB, в результате ДТП в Бардинскую центральную районную больницу были доставлены пять мужчин.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время они продолжают лечение в соответствующих отделениях. Состояние троих пациентов оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как тяжелое.
По факту происшествия проводится расследование.
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