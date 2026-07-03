https://news.day.az/world/1845793.html Во Франции растет число жертв аномальной жары Во Франции число погибших на фоне аномальной жары достигло 2025 человек. Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TF1 сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист. По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей количество смертей, произошедших на дому, увеличилось на 91%.
Во Франции растет число жертв аномальной жары
Во Франции число погибших на фоне аномальной жары достигло 2025 человек.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TF1 сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист.
По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей количество смертей, произошедших на дому, увеличилось на 91%.
Министр также отметила, что большинство погибших - люди старше 45 лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре