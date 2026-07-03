Во Франции растет число жертв аномальной жары

Во Франции число погибших на фоне аномальной жары достигло 2025 человек.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TF1 сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист.

По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей количество смертей, произошедших на дому, увеличилось на 91%.

Министр также отметила, что большинство погибших - люди старше 45 лет.